Arabistan'dan Ronaldo cevabı: Acelemiz yok

Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag ve yönetimle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol spor gazetesi Marca, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde Portekizli yıldızın yeni adresinin Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Nassr olacağını iddia etmiş ve 37 yaşındaki oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme imzalayıp sözleşme boyunca 500 milyon dolar kazanacağı belirtilmişti.

Al-Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar ise transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Flashscore'a verdiği röportajda Salazar, "Futbol tarihinin en iyilerinden biri. Acele etmeyeceğiz ve bekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar işlerin nasıl ilerleyeceğiniz görmemiz gerekiyor. Bu sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için çok büyük bir olay. Kulüpteki üst düzey isimlerin görüşme yetkisi var." ifadelerini kullandı.

RONALDO BİZZAT YALANLAMIŞTI

İspanyol ve Portekiz basınında çıkan transfer iddialarının ardından Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda oynanan İsviçre maçının ardından sessizliğini bozmuştu. Ronaldo açıklamasında, "Hayır, bu doğru değil. Doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

YOLLAR AYRILIYOR

İspanyol basınında yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun transferinin mali kontrole takılmaması için Al-Nassr'ın 3 oyuncuyla yollarını ayıracağı ve maaş bütçesinde yer açacağı belirtildi.

Daha önce Foot Mercato'da yer alan haberde Cristiano Ronaldo'nun sözleşme görüşmeleri yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği ifade edilmişti.