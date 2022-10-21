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Uçakta Erdoğan'a korkudan bu soruyu soramadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti dönüşüne katılan yandaş gazeteciler, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını Erdoğan'a soramadı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korkudan bu soruyu soramadılar

Uçakta Erdoğan'a korkudan bu soruyu soramadılar
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uçaktaki gazeteciler ise Erdoğan'a, siyasetin en önemli gündem maddelerinden olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını soramadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi, Rusya ve ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının yöneltildiği Erdoğan'a, Fakıbaba'nın istifasının "sorulmaması" dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?
AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaptığı açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.

Fakıbaba istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu 20 yıl içinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana o veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

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Yavuz sever
21.10.2022 15:07
Çocukken atma recep din kardeşiyiz derdik.neden ahmet mehmet değilde recep dendiğini şimdi daha iyi anladım  
 
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