Uçakta Erdoğan'a korkudan bu soruyu soramadılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü iktidara yakın gazetecilere gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uçaktaki gazeteciler ise Erdoğan'a, siyasetin en önemli gündem maddelerinden olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını soramadı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi, Rusya ve ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının yöneltildiği Erdoğan'a, Fakıbaba'nın istifasının "sorulmaması" dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?

AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaptığı açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti.



Fakıbaba istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.



Bu 20 yıl içinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum.



AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana o veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

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