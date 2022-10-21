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Atatürk’ten nefret ettiğini söyleyen Star yazarı Erdoğan’ın uçağında yanı başında ortaya çıktı

Atatürk’ten nefret ettiğini açıklayan Star yazarı Esra Elönü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında yanı başında ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:23
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Atatürk’ten nefret ettiğini söyleyen Star yazarı Erdoğan’ın uçağında yanı başında ortaya çıktı

Atatürk’ten nefret ettiğini söyleyen Star yazarı Erdoğan’ın uçağında yanı başında ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’ın uçağında yer alan gazeteciler arasında bir isim ise dikkat çekti.

Erdoğan’ın hemen yanı başında bulunan Star yazarı Esra Elönü, geçmişte cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretiyle sık sık gündeme gelmişti.

ATATÜRK’TEN NEFRET ETME SEBEBİM CHP
2012 yılında Habertürk’te katıldığı bir programda Atatürk’e hakaret eden Elönü, “Eşcinseller, lezbiyenler diyorsun, bir taraftan da başörtüyle ilgili bir özgürlük çıktığında danıştay'ı tutuklayan bir CHP var." dedi ve "Bana hiç samimi gelmiyor. Benim Atatürk'ten nefret etme sebebim CHP'nin Kemalizm'e takılı algısıdır. Bir lideri sevebilirsiniz, ama buradan bir rant elde ederseniz kusura bakmayın ben CHP'nin hiçbir samimiyetine inanmam” ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP FUARI PROGRAMI İPTAL EDİLDİ
2018’de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'na Esra Elönü’nün de katılacağı açıklanmış, gelen tepkiler üzerine Elönü’nün programı iptal edilmişti.

PROGRAMINDA 50 KİŞİLİK LİSTE YAYINLANDI
Elönü’nün 2020’de TV24’deki “Araftaki Sorular” adlı programına katılan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle üç-beş var, benim listem hazır” ifadelerini kullanmıştı.

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Millet
21.10.2022 13:45
TTB başkanı çıktı TSK kimyasal silah kullandığını söyledi seçimde ülkeyi yönetmeye talip 6+1 li masadan bir Allah kulu tepki vermedi.Düşünün bunlar başa gelse TSK ne hale gelir.tsk operasyon yapamaz  
 
BAS GİT LEN
21.10.2022 13:41
Bırakın şu nefret dilini. Bıktık ulan. CHP ye siyaseten eleştiri yapabilirsin. Ama ATATÜRK'e dil uzatma. Adam size ne yaptı? Hadsiz.  
 
Benhur
21.10.2022 13:39
Ermeni ve Rum çeteleri de pek sevmezdi Atatürk'ü. Tıpkı senin gibi.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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