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Müjdat Gezen Cumhuriyet'teki yazısında fena giydirdi. Hem Mahir Ünal'a hem AKP'ye katılan yeni devlet adamı Çelebi'ye fıkralı yorum

Usta tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bugünkü yazısında hem Cumhuriyeti hedef alan Mahir Ünal'ı hem de geçen gün AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi konu edindi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:40
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Hem Mahir Ünal'a hem AKP'ye katılan yeni devlet adamı Çelebi'ye fıkralı yorum. Müjdat Gezen Cumhuriyet'teki yazısında fena giydirdi

Müjdat Gezen Cumhuriyet'teki yazısında fena giydirdi. Hem Mahir Ünal'a hem AKP'ye katılan yeni devlet adamı Çelebi'ye fıkralı yorum
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Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, bu haftaki yazısında hem Cumhuriyet'i ve Türkçeyi hedef alan Mahir Ünal'ı eleştirdi hem de AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin durumunu bir fıkrayla anlattı.

Gezen, ‘Köşe Atışı’ başlıklı yazısında AKP’li Mahir Ünal‘ı uyarırken, geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi‘nin durumunu da fıkrayla özetledi.
Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ‘Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir’ ifadelerine yönelik uyarıda bulundu. ‘Köşe Atışı’ başlıklı yazısında Ünal’ı ve AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’yi konu alan Gezen, Çelebi’nin durumunu fıkrayla özetledi.

Müjdat Gezen’in Cumhuriyet’teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

MAHİR ÜNAL!

Senin Cumhuriyetle uğraşmanın pek bir önemli olmaz. Ama Cumhuriyet seninle uğraşırsa yorulursun.

Bu şımarıklıkların sonu iyi değil.

* * *

Bu dünyada döneklik yapanlar, öbür dünyada dönüp durma cezası görürlermiş. Biri öbür tarafa göçmüş. Bir rahmetli arkadaşı merak edip sormuş.

– “Bizim Mehmet Ali vardı, acaba ne durumda?” demiş.

– “Haa o mu?”

– “O burada vantilatör oldu” demişler.

Allah geride kalan Mehmet Alilere ömür versin.

 

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyeti ve Harf Devrimi'ni hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Ünal, şöyle demişti:

“Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.”

 

ÇELEBİ AKP'DE

CHP'den seçilen, ardından Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile resmen AKP’ye geçtiğini duyurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, geçen hafta partisinin grup toplantısında Çelebi'nin rozetini bizzat takmıştı.

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