Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP 'Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı' programında konuştu.

''Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki terörist kadını kimler istismar ediyor. Parlamentodaki parti'' diyen Erdoğan, ''Bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar, ölüyorlar. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkaması yaptınız da bu kadınlar bu hale geldi. Polis evimizi imha etmeye kalktılar. Bunlar hangi yüzle milletimiz karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar?'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Kadınlarımızın haklarını kullanmakta zorluk çektiği bir gerçektir. Sadece başörtüleri nedeniyle polis coplarıyla kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiğini yok sayamayız. Bunları yaşadık.

CHP ne yapıyor? Her zamanki gibi istismar, geliyor başörtülü birinin yanına rozet takıyor. Ben buradan o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna.

Aksaklıklara hala rastlanabilir. Çocuğun gelişimi konusunda kadınların katkısının artması gerektiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline getireceğiz. Varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede millet güçlü kalamayız. Batının yaşadığı sıkıntıların temelinde aile müessesinin zayıflaması vardır

11 yıl önce Türkiye Hazır Hedef 2023 diyerek; cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kalkınma programını açıklamıştık. 2023'e az bir süre kala hedeflerimizi 2053 olarak devam ettireceğiz. Bizim derdimiz var. ''