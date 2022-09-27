27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • SON DAKİKA / Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

SON DAKİKA / Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Mersin Mezitli'deki Tece Polisevi'ne uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:39
Takip Et

Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

SON DAKİKA / Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
+
Aa
-

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yaklaşan bir araçtan inen kişiler, buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi, çatışma çıktı.

AA'nın haberine göre saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ise saldırganlar ilk olarak bomba kullandı. Patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi.

Saldırının canlı bombayla düzenlendiği de öne sürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

- Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. "

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi. 

SOYLU: BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU, BİR POLİS YARALANDI

Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır yaralanan bir polisin memurunun kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:

- İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.

- Bir teröristin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenin hangi terör örgütü olduğu belli. Türkiye artık eski Türkiye değil.

- Dağda, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkışan bir terör örgütünün sonunun geldiği ortada.

- Bir polisimiz şehit oldu. Türk polis teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum.

- Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor.

Yeniçağ Mersin temsilcisi Aslan Özkantürk'ün elde ettiği görüntülerde silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Atakan Türkyılmaz
27.09.2022 04:22
Üzgünüm, kızgınım.Emniyet müdürlüğü görevlilerimizin üzüntülerine ortağım.Kahrolsun failleri  
 
Insan
27.09.2022 03:13
Suriyeye bir an once oparasyon baslamali ve suriye afgan ne varsa sinir disi edilip mayin lar tekrar dosenmeli  
 
SÜLEYMAN
27.09.2022 01:14
yahu arkadaş iç işleri bakanının işine adalet bakanı mı bakıyor?  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
3
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
4
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
5
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
6
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿THY bazı seferleri iptal etti
﻿THY bazı seferleri iptal etti
﻿THY bazı seferleri iptal etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.