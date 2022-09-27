SON DAKİKA / Mersin'de polisevine saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yaklaşan bir araçtan inen kişiler, buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi, çatışma çıktı.

AA'nın haberine göre saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre ise saldırganlar ilk olarak bomba kullandı. Patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi.

Saldırının canlı bombayla düzenlendiği de öne sürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

- Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. "

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.

SOYLU: BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU, BİR POLİS YARALANDI

Saldırının ardından Mersin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır yaralanan bir polisin memurunun kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair şu bilgileri paylaştı:

- İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar.

- Bir teröristin kimliği belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenin hangi terör örgütü olduğu belli. Türkiye artık eski Türkiye değil.

- Dağda, Kuzey Irak ve Suriye'de sıkışan bir terör örgütünün sonunun geldiği ortada.

- Bir polisimiz şehit oldu. Türk polis teşkilatı ve milletimize başsağlığı diliyorum.

- Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor.

Yeniçağ Mersin temsilcisi Aslan Özkantürk'ün elde ettiği görüntülerde silah seslerinin duyulduğu görülüyor.