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Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 04:26
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Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü olarak patlatıldığını, saldırıyla ilgili bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İHA'nın haberine göre; polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor.

Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.

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Deli İbrahim
27.09.2022 04:33
Teröristin rahat tavırlarına bakar mısınız, utanmasa oturup çay demleyecek. Bir tabanca şarjörü bir de keleş şarjörü boşalttı, olaya müdahaleye gelen yok. Burada bir tedbirsizlik görüyorum!  
 
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