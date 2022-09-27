Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı, polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin de kontrollü olarak patlatıldığını, saldırıyla ilgili bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İHA'nın haberine göre; polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor.

Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.