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  • Erdoğan 8 yılda tam 18 milyar lira harcadı. Abdullah Gül’den 19.8 kat Ahmet Necdet Sezer’den 108.5 kat fazla

Erdoğan 8 yılda tam 18 milyar lira harcadı. Abdullah Gül’den 19.8 kat Ahmet Necdet Sezer’den 108.5 kat fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılından bu yana toplam 18 milyar lira harcayarak ‘harcama rekoru’ kırdı. Erdoğan’ın kendisinden önceki Abdullah Gül’den 19.8 kat, Ahmet Necdet Sezer’den ise tam 108.5 kat fazla harcama yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 yılda 18 milyar lira harcadı. Abdullah Gül’den 19.8 kat Ahmet Necdet Sezer’den 108.5 kat fazla

Erdoğan 8 yılda tam 18 milyar lira harcadı. Abdullah Gül’den 19.8 kat Ahmet Necdet Sezer’den 108.5 kat fazla
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılından bu yana harcamalarını hesapladı. Bulut’un hesaplamalarına göre Erdoğan 8 yılda tam 18 milyar lira harcadı.

Sözcü Gazetesi’nden Başak Kaya’nın haberine göre, Erdoğan’ın görev süresi içinde Abdullah Gül’den 19.8, Ahmet Necdet Sezer’den 108.5 kat harcama yaptığı belirlendi. 16 Mayıs 2000- 28 Ağustos 2007 arasında görev yapan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 7 yılda 167.4 milyon lira, 28 Ağustos 2007-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında 7 yıl görev yapan Abdullah Gül ise 916 milyon lira harcadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise göreve başladığı tarih olan 28 Ağustos 2014’ten bu yana yaklaşık 18 milyar lira harcama yaptı. Erdoğan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ayrıca 23 milyar liralık da örtülü ödenek kullandı.

23 MİLYARLIK ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Cumhurbaşkanlığının faturasını çıkaran, CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm Cumhurbaşkanları arasında en çok harcamayı Erdoğan’ın yaptığını belirtti. Saray’ın masraflarının her yıl arttığını kaydeden Bulut, “Sayıştay raporlarına göre, Cumhurbaşkanlığı’nın mutfaktan temizliğe, giyimden sağlığa kadar birçok kalemde yaptığı harcamalar katlandı. Halktan tasarruf isteyen Saray kendi itibarından ödün vermiyor. Krizin faturasını vatandaşın sırtına yüklüyor” dedi. Bulut, örtülü ödenek harcamalarına da dikkat çekti ve 2003 yılından bu yana “gizli hizmet gideri” olarak bütçeden 23 milyar 109 milyon lira harcandığını belirtti. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı raporunda, Beştepe’nin günlük harcamasının 10 milyon 277 bini bulduğu belirlenmişti.

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ANKARALI OLARAK.
2.10.2022 12:53
Tahsin bey..zaten alnı secdeye varan ve güzel kuran okuyor diye oy veriyorlar ya..  
 
Ülkeyi ve milleti 20 yıldır oyalıyor
2.10.2022 12:44
Nereye harcamış beyimiz? 3.Dünya savaşı kapıda.ABDve batı destekli savaş kapıda. Elindeki makam otosu ve koruma ordusuyla savunur artık Türkiye'yi. Yazık.  
 
A. Tuzcu
2.10.2022 12:30
Gül'den 20 kat iş yapmış demek ki. A.N.Sezer'e gelince bunu hesaplamaya matematiğim yetmedi. Çünkü A.N.Sezer'in memlekete hiç faydası olmayıp da tamamen zarar olunca ....  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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