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Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG için "Halkımızı sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil olacak demişti. TOGG'un SUV modelinin 60 bin Euro ile 70 bin Euro (1 milyon 61 bin TL ile 1 milyon 236 bin TL) arasında olacağı açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin alabileceği bir fiyattan satılacak demişti. Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu

Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu
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İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. 

İlk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.
TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında canlı yayında TOGG ile ilgili bilgiler vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatının ne olacağına ilişkin soruya "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez" demişti.

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. 

C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. 'Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz' açıklaması yer aldı.

1 milyon 200 bin metrekare alandaki fabrikanın test alanında araçların, iniş ve çıkışları, hızlanmaları ve manevralarının görüntüleri yer aldı. Üretim hattı tamamlanan dış cephesi de dijital olan fabrikada küçük bir kız çocuğunun bakışlarının yer aldığı mesaj da dikkat çekti.

TOGG'un fiyatını duyunca kulaklarına inanamayan bir vatandaş "Benim kazancım asgari ücret. Ayda 5500 TL kazanıyorum. Kira vermeyip, yemesem içmesem, giyinmesem bile 60 bin Euro'yu 200 ayda biriktirebiliyorum. O da bir kuruş bile harcamamak ve Euro'nun artmaması şartıyla. Herkesin alacağı aracın fiyatı bu olmamalıydı. Bırakın aracı almayı hayalini bile kuramayız" dedi.  

 

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İhsan Erdem
28.09.2022 13:05
Ben emekliyim aldigim maaş ile ancak karnim togg!  
 
Konyalı Hacı Bey
28.09.2022 13:04
Hangi halk alabilir bilmem, ama Türk halkı alamaz.  
 
Gencosman
28.09.2022 13:02
Her renkten yamalı bu bohçanın fitatına bak hele 1.000.000 cık mış milyonlar senin en fakir yandaşında var bizde ne gezer  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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