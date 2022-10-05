29 Ekim'de seri üretime başlayacaktı. Togg şimdiden yola çıktı

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SUV modelinin güvenlik testindeki görüntüleri yayınlandı. 29 Ekim'de fabrikası açılacak Togg'un Osmangazi Köprüsü'nden geçtiği görüldü. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı. Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

HEDEF 2030 YILINA KADAR 1 MİLYON ARAÇ

Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV’u pazara çıkaracak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.