Yılmaz Özdil, ''Eski Türkiye''de kedilere verilen sardalyanın fiyatını açıkladı

AKP iktidarının Türkiye’yi sürüklediği ekonomik kriz, balık fiyatlarını da uçurdu… Gazeteci Yılmaz Özdil, en ucuz balık türlerinden olan “sardalya” paylaşımı yaptı.

“ESKİ TÜRKİYE’DE KEDİLERE VERİLEN SARDALYA…”

Paylaşımda, sardalyanın kilosunun bir yıllık değişimine dikkat çeken Özdil, “Geçen yıl ağustosta kilosu 30 liraydı, bu yıl 138 lira…” notunu düştü. Devamında ise usta gazeteci, “Eski Türkiye’ diye aşağılamaya çalıştıkları dönemde kedilere verilen sardalyanın tanesi 6 lira!” diyerek hayat pahalılığına dikkat çekti.

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