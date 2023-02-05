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  • Sinan Oğan neden cumhurbaşkanı adayını olduğunu anlattı. 'Yüzyılda bir gelen fırsat' diyerek oy oranını açıkladı

Sinan Oğan neden cumhurbaşkanı adayını olduğunu anlattı. 'Yüzyılda bir gelen fırsat' diyerek oy oranını açıkladı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden Sinan Oğan neden aday olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:36
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Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyuran Sinan Oğan oy oranını açıkladı

Sinan Oğan neden cumhurbaşkanı adayını olduğunu anlattı. 'Yüzyılda bir gelen fırsat' diyerek oy oranını açıkladı
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz aylarda "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" ifadelerini kullanan MHP eski milletvekili Sinan Oğan Eylül 2022 tarihinde sosyal medya hesabından bağımsız cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti.

Sinan Oğan bugün İstanbul’da katıldığı Dünya Iğdır Dernekleri Federasyonu’nun olağan kongresinde adaylığıyla ilgili detayları paylaştı.

İşte Sinan Oğan’ın o açıklamaları:

“Türkiye’de dört ana eğilim var bunlardan birisi sol siyaseti temsil eden yapı yüzde 30 civarında oyu var, bir diğeri siyasal İslam muhafazakâr çerçevede bir araya gelen siyasal eğilimdir, bir diğeri daha çok bölücü ideoloji çerçevesinde yüzde 10 oyu olan, bir de yüzde 30 civarında oyu olan Türk milliyetçiliği çerçevesinde bir araya gelen bir siyasal yapı. Şimdi muhafazakarların adayı var Sayın Erdoğan, solun adayı var sayın Kılıçdaroğlu, Kürtçü ideolojinin de kendi içinde adayı olacak. Ben Türk milliyetçisiyim diyen insanların bir kısmı elbette sayın Erdoğan’a bir kısmı elbette sayın Kılıçdaroğlu’na verecek ama büyük bir kitle her ikisine de vermeyecek.

“YÜZDE 10 CİVARINDA MİNİMUM OY ALMA İMKANI VAR”

İlk defa bir fırsat var burada. Bir Türk milliyetçisi aday olduğu takdirde yüzde 10 civarında minimum oy alma imkanı var. Yüzde 10 ne demektir biliyor musunuz? Seçimler ikinci tura kalacak, ikinci turda anahtar demektir. HDP’nin şu anda talip olduğu Türkiye’de her iki cumhurbaşkanı adayının gidip kapısında bekleme ihtimali olan HDP’nin yerine bir Türk milliyetçisinin ve Türk milliyetçisi kitlenin Türkiye’nin cumhurbaşkanının belirleme ihtimali vardır. Bu çok kıymetlidir. Bunu becerebiliriz bunu başarabiliriz.”

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Hamit Seki
5.02.2023 17:05
Masalar arasında dolaşıp da şarkı söylermiş gibi siyaset ve propaganda yapanlardan çekti bu ülke, tek adamlıktan hayır yok bu ülkeye Tüm halk tek millet olmalı, dindar, ülkücü, solcu geçin bunları..  
 
Cabbar Yayın
5.02.2023 17:01
Mansur Bey aday gösterilmiyor sa, CHP Atatürk ayarlarına dönmeyecekse , Kemal Bey adaylıkta ısrar ederse seçimi kaybederler. Türkiye'nin geleceği bu kadar önemsiz mi? Sinan Bey e oy veririm.  
 
korkut
5.02.2023 16:56
destekliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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