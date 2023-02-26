Karamollaoğlu gündeme gelen isimleri açıkladı: Altılı Masa’nın adayı kim olacak?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tv100’de Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek'in 'Haftanın Panoraması' programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, 2 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak olan Altılı Masa toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Dündar'ın "Deprem bölgesi için iktidarın yapması gereken çözüm yaklaşımları ne olmalı?" sorusuna Karamollaoğlu "Bir numaralı mesele muhalefeti dinlemeleriydi. Bu depremi onlar mı yaptı? Yok. Bu deprem meydana geldi, takdiri ilahi, kader ne derseniz deyin. (Erdoğan muhalefete) ‘Gelin arkadaş, biz şu kararları aldık, şu adımları atacağız, sizin bize ekstra tavsiyeniz var mı?’ dese Tayyip Erdoğan seçimi garantilerdi. Bu benim kanaatimce ilk atılması gereken adımdı." cevabını verdi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ALTILI MASA ADAY BELİRLEMEDE GECİKMEDİ"

"Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri ‘cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir’ dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söylemem ama bundan sonra çalışmalar bundan sonra bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek.

"EKREM İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GELDİ"

Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz.

"BİZ SEÇİLEBİLECEK CUMHURBAŞKANI ADAYININ ADAY OLMASINI İSTERİZ"

Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim aynı zamanda şahsi kanaatim. Bu konu yapılırken anketlerde elbette yapılacaktır. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum. Ben bunların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak alınarak değerlendirilmesi icap ettiği kanaatindeyim.

"ALTILI MASANIN DAĞILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Altılı masanın dağılacağını düşünmüyorum. Bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip, derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz. Sadece Cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamama gibi bir problemi önümüzü keseceğini sanmıyorum.

ORTAK DEKLARASYON

Seçilen Cumhurbaşkanı bütün yetkilere sahip olacak. Millet önünde Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte deklarasyon yaparken ‘Adayımız bu kişidir, Türkiye’yi 6’lı masanın Genel Başkanları ile mutabakat içinde yürütecek’ diyeceğiz

"HER PARTİ EN AZINDAN BİR BAKANLIKTA ETKİLİ OLACAK"

Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık."

ALTILI MASA'NIN SEÇİM GÜVENLİĞİ

Dündar "6’lı masanın sandık güvenliğini sağlama konusunda çalışmalar yapması gerekiyor mu?" sorusuna Karamollaoğlu "Biz işin başından beri seçim güvenliğini çok önemli bir mesele olarak ortaya koyduk. Her siyasi parti seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarını bir komisyonda görevlendirdi. Bu komisyon bütün sandık bölgelerinde nasıl biz hakimiyeti sağlayacağız şeklide çalışmalar yürütüyor. (Deprem bölgesi) 11 ilde göçler fazla olduğu için o illerde o kullananların sayısı düşecek. O illerde yapılacak seçimler o ilin yapısına uygun olacak mı bilmiyoruz. Burada YSK karar verecektir. (Sandık güvenliği) Biz bu konuda çok ciddi çalışmalara başladık. Türkiye’de yaklaşık 200 bin sandık var, bunlarda güvenliği sağlayacağız. Bu çalışmalarımız seçime kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi.