Dört aday Cumhurbaşkanlığı için YSK'ya başvurdu' 100 bin imza gerekiyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci dün başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için YSK'ya gidiyor. Dört aday başvuru yaptı 22-27 Mart arasında 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

DÖRT ADAY BAŞVURDU

Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde." dedi.

Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE İTİRAZIMIZI YSK'YA YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.

"ATATÜRKÇÜLERİN İDDİALI BİR ADAYI OLARAK SAHADA OLACAĞIZ"

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Başvuru sonrasında açıklama yapan Oğan, "Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.

"ZAMANI GELDİĞİNDE TEFERRUATLI OLARAK AÇIKLARIZ"

Yeniden Refah Partisi de seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil olmama kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, YSK'ya giderek adaylık başvurusunu yaptı. YSK çıkışında gazetecilere konuşan Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ittifak hakkında parti içinde görüşme yapılacağını söyledi. Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının nedeninin sorulması üzerine, Erbakan, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.

"YSK BAŞKANI'NA GEREKLİ EVRAKI TESLİM ETTİ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Perinçek "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim." dedi.

100 BİN İMZA İSE 22-27 MART'TA TOPLANACAK"

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi bugün saat 17.00'de sona erecek. Adaylık için gerekli 100 bin imza ise 22-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.