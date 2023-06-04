Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması yapıldı.

Karara göre yeni Kabine'de şu isimler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu." (AA)

İlgili Haberler
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil
Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Siyaset
Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir?
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem Güncel
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri... Siyaset
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir? Hayatı ve kariyeri...
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Siyaset
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir, hangi görevlerde bulundu? Siyaset
Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil Güncel
Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Siyaset
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir?