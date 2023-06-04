Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Yusuf Tekin, 2013 yılında yaptığı bir açıklamada ‘karma eğitimin zorunlu olmadığını’ savunmuştu.

Yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013 yılında böyle konuşmuştu: Karma eğitim zorunlu değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak yer aldı.

"KARMA EĞİTİM ZORUNLU DEĞİL" DEMİŞTİ

Tekin, daha önce “Karma eğitim zorunlu değil” sözüyle gündeme gelmişti. Yusuf Tekin, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı yaptığı dönemde, 19. Milli Eğitim Şurası'nda karma eğitimin masaya yatırılması üzerine mevcut yasal düzenlemelerde eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığını söylemişti.

Tekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı. Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapar" demişti. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Müsteşar görevini sürdürdüğü 2013'te İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu’nda da "1930'lu yıllar Türkiye coğrafyasının bir daha asla yaşamasını istemediği dönem. Bu dönemin başında dini referans kaynaklarının diliyle oynanmış, bu kurumlar siyaset malzemesi haline gelmiş”

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