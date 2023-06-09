Erdoğan'dan sokaktaki vatandaşa kadar 85 milyonun bilgileri internete sızdı iddiası. E-Devlet'te büyük skandal

Halktv’de yer alan bilgilere göre, e-devlet verileri internete düştü. 'S**Paneli.Org' isimli bir sitede sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor.

Bu sitede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tutun da devletin önemli kurumundaki pek çok siyasinin bilgisi de yer alıyor.

ÜCRET KARŞILIĞINDA TAPU VE DİĞER ÖZEL BİLGİLER SATILIYOR

Bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor.

Konuya ilişkin halktv.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Yakın zaman önce YSK'nın verileri hacklendi. Yine Yemeksepeti'nde milyonlarca kişinin verileri hacklendi. Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor" dedi.

“BİLGİLERİ YER ALANLAR İÇİN BÜYÜK SIKINTI”

Sansar görüşünün devamında "Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir" diye konuştu.

"ERİŞİM DERHAL ENGELLENMELİ"

Konuyla ilgili olarak Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, "Öncelikle erişimin derhal engellenmesi lazım. Erişimin engellenmesini takiben nereden sızdıysa derhal bir soruşturmayla bu suçu kimin işlediğini bulmaları lazım. Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.