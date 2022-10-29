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Mehmet YARDIMCI
Mehmet YARDIMCI

Cumhuriyet Davulu

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29 Ekim 2022 Cumartesi

-Muharip gazi babamın aziz anısına-

Bu ilk teskere Doğu Cephesinden
315'linin ilk teskeresi
Zile'den
Onbeşli türküsüyle uğurlanıp
Tokat Talimgâh kışlasına giden
Sonra Doğu Cephesinde
Soğukla 
Karla 
Ölümle burun buruna 
Üç yıllık serüven
*
Nice arkadaşı dönemese de geriye
Erzurum'un karı
Dadaşın barıyla ötelerden
Geride kalanlara
Özgürlük muştusu gelen
*
Batum dağlarında sıkılan kurşunun
Barutu kokan parmaklarında
Silah arkadaşlarının kaybı
Yüreğini sızlatan
*
Mustafa Çavuş'un usundaki hep
Babası 
Dayısı 
Amcası
Bu kaçıncı kaybı
Doğu cephesinde 
Belirsiz topraklarda bırakılan 
*
Bu ikinci teskere batı cephesinden
Bu ikinci yara
İkinci şahlanışı atının
Zile'den çıkan 120 atlıyla
Haksızlığa  
Yoksulluğa
İşgale karşı dinelen
*
Atatürkçe
Çağdaş uygarlığa
Ödünsüz yönelen
*
Yıllar yılı verilen sınavın
O ulusal harbin kanı kılıcında
Dudağının ucunda bir şehit adı
Süvari alayından
Kanla yoğrulu tepelerde yiten
*
O kahpe kurşun var ya
O kahpe kurşun
Gencecik bedenlere
Son söz
Vatan sağ olsun  
Derken gülümseten
*
Bu İzmir'e ilk varışlarının nişanı
Dolu dizgin
Süvari bölüğünde 
İsmet Paşa'dan
Fahrettin Paşa'ya
Kabaran hamur gibi çoğalan
*
Bu davul özgürlük davulu bilen bilir
Mustafa Kemal davulu
Güm güm
Gün gün vurulan
*
Filiz fidan
Fidan köklü bir ağaç şimdi
Hem öyle bir ağaç ki
Binlerce yıllık tarihiyle ulu
Vuruldukça Cumhuriyet davulu
Soluklu bir türkü olan
*
Bir büyük destan gibi duygulu
Kökü Altaylar'dan gelen 
Kahramanlıklarla dolu
Bu o günlerin madalyası 
Kırmızı şeritli
Devletin lâyık gördüğü nişan
*
Cepheden cepheye dört yıl
At koşturduğu günlerin anısıyla dolu
Şimdi yorgun argın
İki otlu yaparken nohutu 
Ya da  
Kırık leblebiyi ayırırken bütünden
*
Dünkü süvari çavuşu  
Harp sonu leblebici Mustafa usta
Kulağı zar zor aldığı bataryalı radyoda
Yenilikleri sıralıyor bir bir
Başı boş akmayacak diyor ırmakların suyu
Köy Enstitüsü diyor
Halkevleri diyor
Okuma yazma kursları diyor radyo
Her ajansı dinledikçe
Daha rahat uyuyor uykuyu
Huzur doluyor yüreğine
Çakırkaya Bağlarında
Bağ budarken  
 *
Daha bir yürekten söylüyor  Zile türkülerini
Kiraz Seyri gibi cıvıl cıvıl geliyor
Günübirlik gittiği bağ yolu
Yedi çocuğu düşünüyor
Yedi umudu
Yaşayacak elbette
Mustafa Çavuş gibilerinin bu memlekette
Şehitlerle 
Gazilerle dolu soyu
Cumhuriyet ışığı yanarken

Mehmet YARDIMCI  

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