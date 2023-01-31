Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'nın o sözleri yeniden gündem oldu: Allah cennette Hz. Meryem'i Hz. Muhammed ile nikahlayacak

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile Konakçı’nın söyledikleri yeniden gündem oldu.

Hz. Meryem’in Müslümanların annesi olduğunu söyleyen Konakçı, “Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak” diye konuştu.

Konakçı'nın bu ifadeleri sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.