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Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'nın o sözleri yeniden gündem oldu: Allah cennette Hz. Meryem'i Hz. Muhammed ile nikahlayacak

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla insanların tepkisini toplayan imam Halil Konakçı, camii ve çeşitli yerlerde vaaz vermeye devam ediyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 22:50
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Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'nın o sözleri yeniden gündem oldu

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'nın o sözleri yeniden gündem oldu: Allah cennette Hz. Meryem'i Hz. Muhammed ile nikahlayacak
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Sosyal medyada yayınlanan bir video ile Konakçı’nın söyledikleri yeniden gündem oldu.

Hz. Meryem’in Müslümanların annesi olduğunu söyleyen Konakçı, “Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak” diye konuştu.

Konakçı'nın bu ifadeleri sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.

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Abdulmuttalib el Arabi
1.02.2023 00:01
Konakci efendi, nerde okudun sen bu satirlari!.  
 
Ahmet
31.01.2023 23:43
Tövbeler tövbesi. Bu adam böyle saçmalarken hiç mi akıllı bir hoca buna böyle saçma konuşulmaz demiyor  
 
Mehmet
31.01.2023 23:42
Hayırdır ağa Vahiy mi geldi?  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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