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Cumhuriyet düşmanı imam Halil Konakcı'dan Diyanet'e isyan: Benim amirlerim de benim babam gibi olacak, beni koruyacak

Cami kürsülerinden hilafet çağrısı yapmasıyla bilinen imam Halil Konakcı, Diyanet’e "kendilerine sahip çıkılmadığı" iddiasıyla isyan etti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 02:13
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İmam Halil Konakcı'dan Diyanet'e isyan: Benim amirlerim de benim babam gibi olacak, beni koruyacak

Cumhuriyet düşmanı imam Halil Konakcı'dan Diyanet'e isyan: Benim amirlerim de benim babam gibi olacak, beni koruyacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun depremzede çocuklara ilişkin, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" fetvasının ardından gazeteci Fatih Altaylı, Twitter hesabından “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin" paylaşımı yapmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bunun üzerine Fatih Altaylı hakkında "Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu" iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

KONAKCI'DAN DİYANET'E İSYAN

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı imam Halil Konakcı ise başkanlığın bu adımını yetersiz buldu. Kadınları hedef gösterdiği, hilafet özlemini dile getirdiği açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Konakcı, yeni "sohbet"ini içeren videoda Altaylı'yla ilgili Diyanet'e sitemde bulunarak şöyle dedi:

“BENİM AMİRLERİM DE BENİM BABAM GİBİ OLACAK, BENİ KORUYACAK”

"160 bin personelli bir kuruma 'pornocu' diyor herif ya! Terbiyesiz! Bu kadar güzide, kalabalık, devletimizin göz bebeği bir kurumuz. Kurumun amirlerinden de biri çıkıp 'Sen ne diyon ulan!' diyemedi ya! Ben bu kurumun resmi personeliyim. Bu kurumun evladıyım. Benim amirlerim de benim babam gibi olacak, beni koruyacak. Evlatlarını korusana ya! Ufacık bir yazıyla kınama, dava açmakla bırakma. Çık 'Sana lanet ediyorum' de. Salon beyefendisi gibi 'Bize ve kurumumuza yaptığın bu yakıştırmayı geri iade ediyorum' de. Adamlar gırtlağımıza çökmüşler, en son artık 'pornocu' demişler. Daha neyi bekliyoruz? Anamıza avradımıza mı sövsünler!"

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