Enveri’nin kitabını İmam Gazali diye anlattı. Mücahid Cihad Han'dan skandal ifadeler

Nakşibendi tarikatı mensubu olduğu bilinen Mücahid Cihad Han isimli sözde hoca Sohbeti İhvan isimli kanalında Enveri’nin Kıyafetname isimli kitabını İmam Gazali’nin eseri diye tanıttı. Beden özellikleri üzerinden karakter analizi yapılan kitapta müstehcen ifadelere yer verilmiş olması tepkilere neden oldu.

Cihad Han, kitaptan alıntı yaptığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Göğsünde ve omzunda kıl olan kimse çok şehvetlidir.

Orta boy göğüs kocasına sadık olmaya işaret eder.

Kalçasının tombul olması çok kuvvetli olduğuna işaret eder.

Kalçası kıllı olan şehvetliliğine işaret eder.

Erkekte küçük cinsel organ doğru yolda gideceğine işaret eder"

Cihad Han isimli kişi konuşmasında saç sıklığından, burun şekline, bacak uzunluğundan bel kalınlığına kadar birçok konuda karakter analizi tarifi verdi.

Skandal açıklamalarını YouTube kanalında tekrardan da paylaşan Cihad Han’ın Twitter ve Instagram hesapları da dikkat çekti.

Cihad Han'ın arkasında YouTube'nin 100 bini aşkın abonesi olan kanallara gönderdiği gümüş plaket görülüyor.

Ancak kanalın sadece 2 bin 600 abonesi var.

"SANKİ KURAN-I KERİM DEĞİL DE GRİNİN 50 TONU KİTABI" Fuat Doğru ise o videoya şöyle tepki gösterdi: "Sen ve senin gibilerle ömrümün yettiğince siz gibi sapıklarla uğraşmaya and içtim.

Ya sen nasıl bir hocasın ulan işiniz gücünüz bel altı,uçkur lan bir bitmediniz be bitmediniz Allah bin bir kere belanızı versin.

Ülke yangın yerine dönmüş ülke, tarihinde felaketin en büyüğünü yaşamış sen ve

senin gibiler nelerle uğraşıyorsunuz lanet olsun bu düzene!

Buda şimdi çocuk çoluğu karşısına oturtup dinimizi mi öğretecek.

Kuran kursları kapatılsın.

Ben çocuklarıma öğretebildiğim kadar kendim öğreteceğim.

Kusasım geldi çocuğumun bunun karşısında oturup dinlemesi geldi birden aklıma.

Kadınlar veya meme göğüs olmasa Müslümanlık diye bir din olmayacak galiba,

işleri güçleri kadın bedeninde, sanki Kuran-ı Kerim değil de Grinin 50 Tonu kitabı..!

Din vicdandır, din ahlaktır,din merhamettir, din insandır.

Din akıl hastalarının uyduruk şeyleri değil, aklı selim düşünen insanların imanıdır, din adalettir, din saygıdır, sevgidir.

Göstermelik reklam aracı yada kula kulluk değildir.

Ha bide kadın da kadın hiç mi hiç değildir.

Büyük hizmet bu. Eforu belden aşağı değilde, uzay bilimine verseler yemin ediyorum füze fırlatırlar.

Aklımızı, fikrimizi, kafamızı bacak arasından bi çıkarabilsek,

uzaya füze fırlatacağız da, bunlar füze kelimesini bile yanlış algılarlar.

Belden yukarı çıkamayan zihniyet göğüste kaldı 100 peygamber bile düzeltemez bunları.

O değil de imam GAZALİ oturup tüm bu yazdıklarını nasıl nerede test etti ilim etti?

Hepsini denemiş sanırım.. Alim biliriz kendisini?

O mu yazmış gerçekten?

Kalçadan karekter belirleme teknolojisi ABD'de bile yok.

Din Türkçe değil de yıllarca Arapça cümleleri tekrar ederek öğretildiğinden; sanki söylenilenler

Elf'lerin büyülü sözleri gibi sihirliymiş ve Arapça söylenmesi gerekirmiş gibi etki yaratıldı.

Bu tiplerden Türkçe anlamları ve anlatılan gerçek islamı görünce olay çözüldü.

İnandıklarını söyledikleri dinin adını uçkur ve para dini olarak değiştirseler iyi olur..!"