Laikliği bir de bu hocadan dinleyin. Dinleyen herkesi 'Bize böyle hocalar lazım' dedi

Laikliğin tarifi bir hocadan geldi..Hem de sosyal medya üzerinde. Hocaların Cumhuriyet düşmanlarının hedef alan paylaşımları hep gündem olur. Ancak bu hocanın laiklik tarifi "Bize hocalar lazım" dedittirdi.İşte sosyal medyada paylaşılan hocanın laiklik tarifi:

"Bunlar laikliği din düşmanlığı olarak görüyor. Dine karşı olarak simgeliyorlar. Bunlar laikliği ateistlik olarak simgeliyorlar. Halbuki laiklik bir devlet üzerinde dine, diline, ırkına rengine milliyetine bakılmamaksızın eşit muamele ile o devlet üzerinde yaşamlarını sürdüren insanlar…Laiklik bu.Ne diyor Allahü Teâlâ ? Senin dinin sana, benim dinim bana."