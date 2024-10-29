‘Cumhuriyetimiz 101 yaşında

Her ne olursa olsun, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin yıldönümü coşkuyla kutlanmalıdır. Bunun lamı cimi yok. Ötesi berisi, ilerisi gerisi hiç yok. Bu ‘Cumhuriyet’ kolay kurulmadı. Millet, bayramı doyasıya yaşamalıdır. Çünkü bir ‘Cumhuriyet Bayramı’ daha yok.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin her şeyi göze alarak yaptığı vatan savunması, yedi düvele karşı verilen mücadele ve zaferle sonuçlanan savaşların ardından kurulan ‘Cumhuriyet’…

29 Ekim 1923 tarihinde kurulan ‘Cumhuriyet’imiz, bugün 101 yaşında… ‘Cumhuriyet Bayramı’mız, yurdumuzun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Ne mutlu ki, Atatürk gibi bir liderimiz oldu ve öyle de kalacak. Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ebediyen Türk yurdu kalacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

‘Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene.

Klarnetin efsaneleri buluşuyor

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12. Uluslararası Klarnet Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 1-2 Kasım’da İzmir’de yapılacak.

Festival, geleneği bozmayarak yine bir ilke imza atacak. Dünyaca ünlü 4 büyük klarnet virtüözü, bu festivalde ve Türkiye’de ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Dünyaca ünlü grup Gipsy Kings’e çalan, Mikis Theodorakis ve Vangelis’in eserlerini yorumlayarak klarnetiyle tüm dünyaya duyuran klarnet sihirbazı Vassilis Saleas, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında yıllardır başarıyla tanıtan klarnet virtüözleri Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı ile Türkiye’de Tarkan’dan, Sibel Can’a, İbrahim Tatlıses’ten, Teoman’a kadar pek çok starın albümlerinin vazgeçilmez ismi olan Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş), 2 Kasım’da ‘Legends of Clarinet’ olarak aynı sahneyi paylaşacak.

28 yıl sonra yeniden bir aradalar

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Usta oyuncular Selda Özbek ve Gamze Yarka, yıllar önce ‘Gurbetçiler’ dizisinde birlikte rol almıştı. İkili, tam 28 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Başak Şahin, TRT’nin ‘tabii’ platformunda yayınlanacak yeni dizisi ‘Antrenör’de annesi Gamze Yarka ve Selda Özbek’i buluşturdu.

90’lı yılların unutulmaz dizisinde 5 yıl birlikte rol alan ikili, şimdi yeni dizilerinde izleyici karşısına çıkacakları günü iple çekiyorlar. Hayırlı olsun.