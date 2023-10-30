Cumhuriyet’in 100.yılı uzayda da kutlandı. Rus kozmonottan Türk Bayraklı kutlama

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yaşı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sadece dünyada değil uzayda da yapıldı, Rus kozmonot Türk Bayraklı kutlama yaptı.

Cumhuriyet’in 100.yılı uzayda da kutlandı. Rus kozmonottan Türk Bayraklı kutlama

Tüm Türkiye’de ve dünyanın belirli noktalarında Cumhuriyet’in 100. Yılı çok büyük bir coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamalar sadece dünya ile sınırlı kalmadı. Türk Bayrağı, Cumhuriyetimizin ilanından 100 yıl sonra uzayda dalgalandı.

NTV’de yer alan habere göre, Rus kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya platformundan, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntülerini paylaştı.

Kozmonot, paylaşımında Rusça ve İngilizce olarak, "29 Ekim’de Türkiye'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da başka bir sosyal medya platformundan, Artemyev'e teşekkürlerini sunarak, "Bu aldığımız en güzel hediyeydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu bayrağa sergimizde yer vermekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen GUHEM'e hediye etmişti.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etmişti.

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