Trabzon'da görülmemiş 29 Ekim coşkusu. Binlerce insan Atatürk resimleriyle yürüdü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet’in 100. Yılı Trabzon’da coşkuyla kutlandı.

Trabzon'da görülmemiş 29 Ekim coşkusu. Binlerce insan Atatürk resimleriyle yürüdü

Trabzon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyet’in 100. Yılını coşkuyla kutladı.

Saat 10:30’da Meydan Parkı’nda başlayan çelenk sunumu ve kutlama programı sona erdi.

Fener alayı coşkusuna, binlerce vatandaş akın etti. Bankalar caddesi doldu taştı. Atatürk anıtı önünde toplanan yoğun kalabalık, hep birlikte Cumhuriyet türküleri söyledi.

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Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyet, eşsiz vatan sevgisinin en güzel eseridir. Kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle mücadele etiği Kurtuluş savası büyük bir zafer sevgisinin milli mücadeleye çeviren onurlu mücadelesi ile kazanılmıştır. Zor şartlar altında kazanılan mücadelenin kanıtıdır. Güçlü bir devlet olarak varlığımız sürmektedir. Herkes kederde ve sevinçte ortaktır. Bugün Atatürk’ün yaptıklarımızı asla kafi görmeyiz sözlerini ilke edinerek var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimiz hızla büyümüş ve dev projeleri hayata geçirmiştir. Eğitim bilim ekonomi ve sanayi alanında atılan adımlarla önemli mesafeler kat edilmiştir. Daha güçlü yarınlara ilerlemek adına mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Canlarını feda edan istiklal mücadelesi veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet’imiziz 100. Yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Turgay Beşyıldız sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Trabzon'da, son yılların en kalabalık, en coşkulu cumhuriyet kutlaması yapılıyor. fener alayı coşkusuna, binlerce vatandaş akın etti... bankalar caddesi ful çekti. kentin her köşesinde; sanatsal ağırlıklı kutlama faaliyetleri de devam ediyor. Atatürk anıtı önünde toplanan yoğun kalabalık, hep birlikte Cumhuriyet türküleri söyledi."

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