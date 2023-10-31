Cumhuriyet’in 100. Yılı İtalya’da da coşkuyla kutlandı. Torino’da gençlerden 10.Yıl Marşı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı, Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhuriyet’in 100. Yılı İtalya’da da coşkuyla kutlandı. Torino’da gençlerden 10.Yıl Marşı

İtalya’da yaşayan Türk vatandaşları ve öğrenciler, Torino ve Roma kentlerinde bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Torino’da 10. Yıl Marşı

İtalya’nın Torino kentinde, Matematikçi Joseph Louis Lagrange anıtı önünde toplanan Türkler, 10. Yıl Marşı eşliğinde Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Ellerinde Türk bayrakları olan öğrencilerin coşkulu halleri dikkat çekti.

Roma’da Atatürk Alanında Şenlik

İtalya’nın başkenti Roma’da ise Mustafa Kemal Atatürk alanında bir şenlik düzenlendi. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bir araya gelerek marşlar söyledi ve halaylar çekti. Ayrıca, Roma’daki Saint Louis Konservatuvarı’nda öğrenim gören Türk öğrenci Selen Çapacı ve Amorklab orkestrasının konseri de büyük beğeni topladı. Etkinlikte Türk mutfağına özgü çörek ve kekler de ikram edildi. Roma’da yaşayan vatandaşlar, etkinliği organize eden Zeynep Güneş ve Sinem Bozbulut Patterson, Atatürk’ün adını taşıyan meydanda kutlamanın anlamlı olduğunu belirtti.

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