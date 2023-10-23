Cumhuriyetin 100. yılında Erdoğan sergisi. Kutlamalar Gazze nedeniyle iptal edilmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yılının kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi, etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verileceği belirtildi.

ERDOĞAN SERGİSİ

Etkinliklerden biri ise dikkat çekti.

Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi açılacak.

“HAYALLERİM VARDI”

Haberde şöyle denildi:

"İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak."

TRT CUMHURİYET’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİNİ GAZZE NEDENİYLE İPTAL ETTİ

TRT, Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından başlayan savaş nedeniyle erteledi.

Açıklamada şöyle dendi:

TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.