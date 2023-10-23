Cumhuriyetin 100. yılında Erdoğan sergisi. Kutlamalar Gazze nedeniyle iptal edilmişti

İstanbul Üsküdar’da Cumhuriyet'in 100. Yıl kutlaması kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Sergisi açılacak.

Cumhuriyetin 100. yılında Erdoğan sergisi. Kutlamalar Gazze nedeniyle iptal edilmişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yılının kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi, etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verileceği belirtildi.

erdogan-2023-10-22t142851-417.jpg

ERDOĞAN SERGİSİ

Etkinliklerden biri ise dikkat çekti.

Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi açılacak.

“HAYALLERİM VARDI”

Haberde şöyle denildi:

"İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak."

TRT CUMHURİYET’İN 100. YILI ETKİNLİKLERİNİ GAZZE NEDENİYLE İPTAL ETTİ

TRT, Cumhuriyet’in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından başlayan savaş nedeniyle erteledi.

Açıklamada şöyle dendi:

TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

İlgili Haberler
Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyetimizin 100. yılına özel gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyetimizin 100. yılına özel gösteri uçuşu
AKP Cumhuriyet bayramından bir gün önce Kudüs mitingi yapacak
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi Spor
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?" Magazin
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?"
“Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” paneli Gündem
“Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” paneli
Milas’taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı Gündem
Milas’taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Kemalpaşa’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı Gündem
Kemalpaşa’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı Gündem
Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı