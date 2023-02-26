Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan okul depremlerde yıkılmadı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Maraş depremlerinin vurduğu Malatya'da 1500'ün üzerinde bina yıkılırken, 1933 yılında yapılan Gazi İlkokulu ayakta kaldı.

Battalgazi ilçesinde 1933 yılında yapılan cumhuriyet döneminin ilk yapı örneklerinden olan Gazi İlkokulu, depremden en az etkilenen bina oldu. Çevresindeki bazı binalar yıkılırken 2 katlı, duvarları taş, briket ve tuğladan örülen binanın ikinci katındaki bir duvar yıkıldı.

1988 yılında Malatya Valiliği tarafından restore edilen binada 15 derslik bulunurken, 723 öğrenci de eğitim görüyor.