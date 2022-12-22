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Çürük domateslerin aklınızın ucuna bile gelmeyecek faydaları

Çürük domateslerin birçok şeye faydası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:59
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Çürük domatesin faydaları neler? Saç maskesi yapılabilir

Çürük domateslerin aklınızın ucuna bile gelmeyecek faydaları
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İşe yaramayacağını düşündüğünüzün çürük domateslerin şaşırtan faydaları ortaya çıktı. Faydalarını öğrenince artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız.

SAÇLARA MASKE

Çürük domatesin çürük yerlerini çıkarıp saçlarınıza sürebilirsiniz. Bu yöntem saçınızın daha hızlı uzamasına ve canlanmasına fayda sağlayacak.

METAL EŞYALARI PARILDATIR

Çürük domatesler asetik asit metal içeriyor. Bu özellik sayesinde metal eşyaları temizleyebilirsiniz.

BUZDOLABI KOKUSU

Buzdolabında oluşan kokuları önlemek içinde çürük domatesi kullanabilirsiniz. Domateslerin içine su koyup, o suyla silebilirsiniz.

FİDE

Çürümüş domateslerin çürüyen yerlerini halka şeklinde keserek toprağa gömüyoruz ve düzenli olarak suluyoruz. Tabii güneş de görürse daha iyi olur. Daha sonra büyüyen fideleri uygun bir şekilde yeni yerlerine yerleştirerek verimi arttırabiliriz.

 

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