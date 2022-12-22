Çürük domateslerin aklınızın ucuna bile gelmeyecek faydaları

İşe yaramayacağını düşündüğünüzün çürük domateslerin şaşırtan faydaları ortaya çıktı. Faydalarını öğrenince artık çürük domatesleri çöpe atmayacaksınız.
SAÇLARA MASKE
Çürük domatesin çürük yerlerini çıkarıp saçlarınıza sürebilirsiniz. Bu yöntem saçınızın daha hızlı uzamasına ve canlanmasına fayda sağlayacak.
METAL EŞYALARI PARILDATIR
Çürük domatesler asetik asit metal içeriyor. Bu özellik sayesinde metal eşyaları temizleyebilirsiniz.
BUZDOLABI KOKUSU
Buzdolabında oluşan kokuları önlemek içinde çürük domatesi kullanabilirsiniz. Domateslerin içine su koyup, o suyla silebilirsiniz.
FİDE
Çürümüş domateslerin çürüyen yerlerini halka şeklinde keserek toprağa gömüyoruz ve düzenli olarak suluyoruz. Tabii güneş de görürse daha iyi olur. Daha sonra büyüyen fideleri uygun bir şekilde yeni yerlerine yerleştirerek verimi arttırabiliriz.
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