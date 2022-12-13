Domates reçeli nasıl yapılır? Domates reçelinin faydaları neler?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçelin pek çok ürünle yorumu var. Fakat az bilinse de domatesten de reçel yapılıyor. Kahvaltı için bir alternatif olabilecek domates reçeli tarifini sizler için hazırladık. İşte detaylar..

Domates, içeriğindeki vitamin ve minerallerle oldukça faydalı bir besin. Genelde yemeklerde, salatalarda, soslarda ya da menemenlerde kullanılan domatesin reçeli de yapılmaktadır. Peki, Domates reçeli nasıl yapılır?

DOMATES REÇELİ MALZEMELER

1 kg İtalyan domates (uzun sivri ve içinde çok az çekirdek bulunan domates türü)

1 yemek kaşığı sönmemiş toz kireç

1 su bardağı su

1 kg toz şeker

5 karanfil

1 limonun suyu

Üzeri için

1 çay bardağı kabukları soyulmuş tuzsuz badem

DOMATES REÇELİ NASIL YAPILIR?

Domatesleri yıkayın ve üzerindeki yeşil sapları çıkarmadan, kireç ilave ettiğiniz suda bir gece bekletin. Ertesi gün domatesleri çok iyi yıkayın ve bu aşamada üzerindeki yeşil sapları çıkartın. Bir tencereye su ve şekeri koyarak 20 dakika ağır ateşte kaynatın. Karışım koyulaşmaya başlayınca karanfilleri ve domatesleri ilave edin. Ağır ateşte 20 dakika daha kaynatıp limon suyunu ekleyerek bir taşım daha kaynatın ve tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. Reçel kapağı kapalı olarak iyice soğuduktan sonra kavanozlara alıp serin bir yerde bekletin. Üzerini kabuğu soyulmuş tuzsuz bademle süsleyerek servis yapın.

DOMATES REÇELİNİN FAYDALARI NELER?

-Kanser riskini azaltır

-Kolesterolü düşürür

-Görme duyusunu geliştirir

-Mide problemlerine iyi gelir

-Atardamarları korur

-Kalp hastalıkları riskini düşürür

Görüldüğü üzere domates reçelinin faydaları saymakla bitmiyor. Bunların yanı sıra domates tam bir vitamin deposu. İçerdiği vitaminler sayesinde soğuk algınlığı, grip, öksürük ya da boğaz ağrısı gibi sorunlara da iyi bir çözüm olabilir.