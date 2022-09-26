Fethiye Göcek'te milyonluk motoryat herkesin gözü önünde cayır cayır yandı. Yangını söndüremeyince tekneyi açığa çekip batırdılar

D Marin Göcek’te milyonluk yatların bağlandığı marinanın F pontonunda çıkan yangın dakikalar içinde büyüdü.
Yandaki teknelere sıçrayan yangına görevliler kısa müdahale etti.
Ancak rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler lüks motoryattan çevredeki teknelere sıçradı.
MÜDAHALE ETTİLER AMA...
Çevredeki bazı tekne sahipleri yatlarını olay yerinden uzaklaştırırken bir yelkenlinin yangından etkilendiği görüldü.
Yanan motoryatın yanına bulunan bir yelkenlinin cenovası tutuştu.
YATI BATIRDILAR
Neden çıktığı belirlenemeyen yangın kontrol altına alınamayınca palamar yardımıyla lüks motoryat marinadan denizin ortasına çıkarıldı.
Motoryat Göcek adası açıklarında batırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, maddi hasar dışında can kaybının olmadığı öğrenildi.
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