﻿Depresyona iyi geliyor. Dikkat çeken araştırma.

Son araştırmalara göre, D vitamini takviyesi almak, merkezi sinir sisteminin işlevlerini düzenleyerek depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Mevcut antidepresanların terapötik etkinliği, genellikle depresyonu etkili bir şekilde tedavi etmek için yetersizdir. Bu nedenle, iyi beslenme alışkanlıkları gibi durumlarla depresyon tedavisi desteklenmelidir.

D vitamininin merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını düzenlediği bilinmektedir ve bu fonksiyonlardaki bozukluklar depresyona neden olabilir. Bu nedenle yeterli D vitamini alımı, depresyonu hafifletebilir. Ayrıca çalışmalar, D vitamini eksikliği ile depresyon arasında da güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Yeni araştırmalar, depresyonlu kişilerde depresif belirtilerin giderilmesinde D vitamini takviyesinin plasebodan daha etkili olduğunu gösteriyor.

Kullanılan D vitamini dozlarında büyük farklılıklar bulundu, ancak tipik olarak takviye günde 50-100 mikrogram (2.000-4.000 IU) idi.

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini diğer vitaminlere göre özel bir vitamindir. Vücut tarafından üretilemeyen, ancak gıda veya takviye yoluyla alınması gereken diğer vitaminlerin aksine, D vitamini güneşlenme yoluyla vücut tarafından üretilir.

Güneşten gelen ultraviyole ışınları, derideki kolesterol benzeri bir lipidi D3 vitaminine (kalsifenol) dönüştürür. Bu şekilde elde edilen D vitamini daha sonra kana geçer ve burada onu farklı organ ve dokulara taşımaktan sorumlu bir proteine bağlanır.

D vitamini, kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyerek, kemiklerin oluşumunu ve mineralizasyonunu desteklediği için çok önemlidir. D vitamini ayrıca doğru kas kasılmasının sağlanması ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.

Güneşlenme ile üretilen D vitaminine ek olarak, günlük D vitamini ihityaçlarını karşılamaya yardımcı olabilecek birçok gıda vardır. Yağlı balıklar, süt, yoğurt, tereyağı, yumurta ve çeşitli mantarlar D vitamini açısından zengindir.