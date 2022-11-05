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Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu’nda kamyon, otomobil ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada güzergah trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma tekrar açıldı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 08:38
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D-650’yi kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı

Sakarya'da zincirleme kaza: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre; Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 Kara Yolu Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine giden Y.Y. (40) idaresindeki 41 BB 141 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerlemekte olan F.D. (46) idaresindeki 54 ADN 009 plakalı kamyon, E.I. (31) idaresindeki 67 TS 256 plakalı tır ve A.T. (53) idaresindeki 45 LE 927 plakalı tırın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 67 TS 256 plakalı tır sürücüsü E.I., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


TRAFİĞE KAPATILDI
Zincirleme kaza ile birlikte Bilecik istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte kontrollü şekilde sağlanan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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