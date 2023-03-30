Dalakotu bitkisi dizanteri iyi geliyor

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dalakotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dalakotu bitkisinin dizanteriyi gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, aslen bağırsak sisteminde ortaya çıkan bağırsak iltihabına verilen isimdir. Dizanteri, şiddetli ishal ile ilişkili bulaşıcı bir hastalıktır. Shigella basili veya bakteri ile enfeksiyon en yaygın dizanteri nedenidir.

Dizanteri bireyde hafif veya şiddetli mide krampları ile dışkıda mukus veya kanla görülen oldukça şiddetli ishale yol açabilir. Sıvı kaybını önlemek için başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesi özellikle önemlidir. Yeterli hidrasyon olmazsa dizanteri birey için ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Dizanterinin belirti ve semptomları normal şartlar altında hafif seyreder ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Çoğu vakada bireyler tıbbi yardıma başvurmazlar.

Bununla birlikte dizanterinin varlığı mutlaka sağlık yetkililerine bildirilmelidir.

Dünya çapında her yıl 120 milyon ila 165 milyon Shigella enfeksiyonu vakasına bağlı olarak dizanteri görülmektedir. Bu vakaların yaklaşık 1 milyonu ölüm ile sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde bu ölümlerin yüzde 60'ından fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar arasında görülmektedir.

DALAKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Sıcak bölgelere yetişen bir bitkidir. Güzel kokulu, pembe çiçekleri vardır. Yapraklarının üstü parlak, altı donuk yeşil kadife rengindedir. Tadı acıdır.

DALAKOTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Dalakotu çayının yapımında toprak üstü bölümde kalan çiçekli dalları ve yaprakları kullanılarak yapılır. 10 gr kadar kurutulmuş dalak otu 1 litre kaynamış suyun içine konulur. 10 dakika kadar beklenerek demlenmesi sağlanır. Artık tüketime hazırdır.

DALAKOTU NASIL KULLANILIR?

Dalakotu, çiçekleri ve dalları kurutularak sıcak suda demlenerek çay şeklinde tüketilmektedir. Çiçekli bir bitki olan dalak otu, çiçekleri açtığı dönemde toplanır, demet yapılarak havadar bir alanda kurutulur. Özellikle iştah açıcı, ateş düşürücü, yaraların iyileştirilmesi ve uyarıcı olarak kullanılmaktadır.