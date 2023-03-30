Dalakotu bitkisi neye iyi gelir?

Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dalakotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dalakotu bitkisiyle ilgili detaylar…

DALAKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Sıcak bölgelere yetişen bir bitkidir. Güzel kokulu, pembe çiçekleri vardır. Yapraklarının üstü parlak, altı donuk yeşil kadife rengindedir. Tadı acıdır.

DALAKOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Ateşi düşürür.

-Vücuda kuvvet verir.

-Dizanteri ve ishali keser.

-Nefes almayı kolaylaştırır.

-Öksürüğü keser.

-Karaciğer ve mide hastalıklarının iyileşmesine yardım eder.

DALAKOTU NASIL KULLANILIR?

Dalakotu, çiçekleri ve dalları kurutularak sıcak suda demlenerek çay şeklinde tüketilmektedir. Çiçekli bir bitki olan dalak otu, çiçekleri açtığı dönemde toplanır, demet yapılarak havadar bir alanda kurutulur. Özellikle iştah açıcı, ateş düşürücü, yaraların iyileştirilmesi ve uyarıcı olarak kullanılmaktadır.

DALAKOTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Dalakotu çayının yapımında toprak üstü bölümde kalan çiçekli dalları ve yaprakları kullanılarak yapılır. 10 gr kadar kurutulmuş dalak otu 1 litre kaynamış suyun içine konulur. 10 dakika kadar beklenerek demlenmesi sağlanır. Artık tüketime hazırdır.