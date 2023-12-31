Dam Koruğu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Dam Koruğu bitkisi hangi hastalıklara iyi geliyor?

Dam koruğu son yıllarda pek çok kişi taarfından kullanılmaya başlandı. Peki, yararları neler? İşte ayrıntılı bigliler...

Dam koruğu bir çok önemli bir rahatsızlığı gideriyor.

Diğer isimleri şöyle:

Sedum, Kulakotu, Kaya koruğu, Saksıgüzeli, Sedum spurium.

Çok fazla türü olmasıyla ve kültür çeşitleri bulunmasıyla tanınıyor. Çiçek tarlalarında ya da mezarlıklarda rastlanıyor. Zemin örtücü bitki olarak da kullanılıyor. Yaprakları sarmal dizilişli. Yaz aylarında çiçekleniyor. Çiçekler yıldız şeklinde ve sarı renkli.

İŞTE YARARLARI

Nasırların üzerine konulduğunda nasırları ve siğilleri söker.

Bağırsak kurdu döküyor.

Ateş yanıklarına iyi geliyor.

Egzama tedavisinde kullanılıyor.

Ağrı kesici olarak iyi geliyor.

Basur memelerini gideriyor.

Nasırı iyileştiriyor.

İshale iyi geliyor.

Kötü rahim akıntılarını gideriyor.