Akciğer kanserini param parça eden besinler ortaya çıktı

Akciğer kanserinin çok ölümcül bir hastalık olduğu biliniyor. Akciğerleri korumak için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğinin önemi ortaya çıktı.

Akciğerlerinizin sağlıklı olması, sağlıklı bir yaşam sürmeniz ve kendinizi iyi hissetmeniz için çok önemli olduğunun altı çizildi.

Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pulmoner fibroz gibi yaygın rahatsızlıklar yaşam kalitenizi olumsuz etkilediği bildirildi.

Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak için beslenme alışkanlıklarınıza da dikkat etmeniz gerektiği bildirildi.

Akciğerlerinizi korumak için tükettiğiniz yiyeceklere özen göstermeniz şart olduğunun altı çizildi.

Yapılan araştırmalara göre, besleyici bir diyet izlemek ve yaşam tarzınızı değiştirmek akciğerlerinizi korur, akciğer hasarını ve hastalık belirtilerini azalttığı bildirildi.

İşte akciğer sağlığınız için ihtiyacınız olan yiyecekler…

PANCAR SUYU

Nitratlar kan damarlarınızı rahatlatır, kan basıncınızı düşürür ve oksijen alımınızı iyileştirir. Ayrıca pancar ve pancar suyu akciğerlerinizi temizler. Çünkü pancar akciğerlerinize yararlı olan nitrat açısından zengindir.

BİBER VE KABAK

Vücudunuzda güçlü bir antioksidan etkisi yapar. C vitamini bakımından zengindir.

Kabakların canlı renkli içi, akciğer sağlığınıza katkıda bulunan çeşitli bitkisel bileşikler içerir. Karotenoidler açısından zengin olan bu bileşikler, beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Günde 2 ila 3 bardak meyan kökü çayı içmeniz tavsiye edildi. Meyan kökü çayı, soğuk algınlığı, ülser, karaciğer sağlığı ve akciğerler için şifalı bir bitkidir.