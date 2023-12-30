Cildinde siyah noktaları olanlara müjde. İşte şifa deposu mucize ot

İnsanları korkutan sağlık sorunlarına gün olmuyor ki mucize doğal besin ortaya çıkmasın. En son olarak ortaya çıkan dulavrat otunun ciltteki siyah noktalara iyi gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dulavrat otu çayı, ciltteki siyah noktalardan kurtulmanın doğal bir yolu olduğunun altı çizildi. Bu bitki, insanların sağlıklı kalmak ve hastalıklara karşı korunmak için tercih ettiği bir besin olduğu bildirildi.

CİLDİNİZİ DULAVRAT OTU ÇAYI İLE CANLANDIRIN

Dulavrat otu çayını ılık bir şekilde pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Cildinizdeki yağ ve kirleri temizleyerek, siyah noktaları yok edin.

DULAVRAT OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mide dostu ve sağlık verici dulavrat otu çayını evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

İşte malzeme listesi ve yapılışı...

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu

200 ml sıcak su

Süzgeç

Yapılışı:

Bir cezvede 200 ml suyu kaynatın ve içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otu kurusu ekleyin. 5 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Çayınızı ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin.

Süzgeç kullanarak çayınızı süzün ve afiyetle için.

Çayınızı her seferinde taze olarak yapmaya özen gösterin. Bekletilen dulavrat otu çayı, faydalarını yitirir.

DULAVRAT OTU NEDİR?

Dulavrat otu, papatyagiller ailesinden bir bitkidir. Mor renkli çiçekleri olan bu bitki, yol kenarları ve ormanlık alanlarda yetişir. Boyu 1-1,5 metre arasında değişir. Kökü ve yaprakları şifalıdır.