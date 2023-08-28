Damadın arkadaşlarından ömür boyu unutulmayacak düğün hediyesi. Piyasa değeri 15 bin TL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR şoförü Sefa Aksoy’a düğününde, arkadaşları tarafından takı olarak piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün gerçekleşen nikah töreni ile TIR şoförü Sefa Aksoy ile Şükran Aksu, ömür boyu sürecek birlikteliklerine "evet" dediler. Ancak düğünün en ilginç ve eğlenceli anlarından biri, takı merasiminde yaşandı.

Damadın arkadaşları, takı töreninde salona piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan TIR lastiği ile girerek, lastiği damada hediye etti. O anlar düğüne katılanların cep telefonu kamerasına yansıdı.