Damarları tıkıyor. Lezzetle löp löp götürüyorsunuz ama öteki dünyaya götürecek besinler ortaya çıktı

Bazı besinlerin damarları daraltıp kalp krizine neden olabileceğinin ortaya çıkması korkuttu.

İşte bunlardan bazıları şu şekilde…

TRANS YAĞLAR

Kek, çörek, mikrodalga mısır, margarin, bisküvi ve krema içeren şekerlemeler gibi trans yağ içeren gıdalar, kötü kolesterol seviyenizi artırarak arterlerinizi tıkayabilir. Ayrıca yağlı etler de kolesterolünüzü yükseltebilir.

İşlenmiş gıdaları azaltmak, tuz alımınızı azaltmanın iyi bir yoludur. Ancak işlenmiş gıdalardan vazgeçemiyorsanız, daha az sodyum içeren gıdaları seçmeye çalışın.

Kalp sağlığınızı korumak için hangi besinleri yememeniz gerektiğini bilmek ister misiniz?

İşte kalbinize zarar veren 8 sağlıksız besin...

KAHVE

Çay veya kahve içmenin baş ağrınızı nasıl geçirdiğini hiç düşündünüz mü? Migreniniz olduğunda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrı verir. Kahve gibi kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız daralır, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrınızı hafifletir.

İŞLENMİŞ ET

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, birçok insanın hayatının bir parçasıdır. Fakat New York'taki Columbia Presbiteryen Hastanesi'nden kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor. İşlenmiş et, dayanıklı olması için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş ettir. Bu gıdalar pratik olsa da, içinde birçok kimyasal madde bulunur. Sık ve çok yemek, kalp sağlığınıza zarar verir.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, Akdeniz'de yetişen popüler bir bitkidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi sorunlara iyi geldiği için meyan kökü kullanır. Meyan kökü, glisirizik asit adlı bir madde içerir. Bu madde, vücudunuzun sodyumu tutmasına neden olur. Meyan kökü, bazı hastalıklara iyi gelse de, her gün birkaç hafta boyunca tüketildiğinde, tansiyonunuzu yükseltebilir.

TUZLU GIDALAR

Sodyumun kan basıncını yükselttiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çok fazla sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacminizi artırır. Bu durum, kan basıncınızı yükseltir.

Bu yükselme, bazen tansiyonunuzun atmasına ve kan damarlarınıza zarar vermesine neden olabilir.

KIRMIZI ET

Biftek gibi kırmızı etler çok lezzetli olabilir, ama Dr. Haythe, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu" diyor. Dr. Haythe, hastalarına kırmızı eti ayda bir kereden fazla yememelerini tavsiye ediyor.

CİPS

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, dünyadaki insanların %99,2'sinin her gün 2.000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini buldu. (Birçok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermiyor) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kalp-damar ölümünden birinden sorumludur. Cipsler de çok fazla sodyum içerir. Cips veya patlamış mısırdan vazgeçemiyorsanız, fırında pişirilmiş cips veya az tuzlu ve az yağlı patlamış mısır yemeyi deneyin.

ENERJİ İÇECEKLERİ

"Bu enerji içeceklerinin çoğu, kalp ritminizi bozabilecek kadar çok kafein içeriyor" diyor Monica. Kafein, ginseng, taurin ve guarana gibi maddeler içeren enerji içecekleri, çok fazla içildiğinde veya alkolle karıştırıldığında kalp krizi, ritim bozukluğu, bayılma ve ani ölüme neden olabilir.

YAĞDA KIZARTILMIŞ GIDALAR

Yağda kızartılmış gıdalar çok lezzetli olabilir, ama Dr. Weinberg, "Sebze bile olsa, yağda kızartıldığında besin değerlerinin çoğunu kaybeder" diyor.

Sıcak yağ, vitaminlerin ve antioksidanların yapısını bozar. Kızartmalar kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanıdır. Özellikle dışarıda, aynı yağda uzun süre pişirilen kızartılmış gıdalar, vücuda zararlı trans yağ asitleri yükler ve damar sertliğine yol açar.

HAZIR ERİŞTE

Bu atıştırmalık paketler, birçok insan için hayat kurtarıcıdır. Ama küçük bir paket bile kalp sağlığınıza büyük zararlar verebilir. Yüksek sodyum içeren 'hazır erişte'ler, kan basıncınızı yükseltebilir.