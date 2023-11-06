İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor

Kanseri önleyen hafızayı iyileştiren kalp sağlığını koruyan ölümcül hastalıklara savaş açan yaban mersininin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte kanseri önleyen hafızayı iyileştiren kalp sağlığını koruyan ölümcül hastalıklara savaş açan yaban mersininin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

İşte yaban mersiniyle ilgili detaylar…

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YABAN MERSİNİ NEDİR?

Yaban mersini, çay üzümü, çoban üzümü, ayı üzümü gibi de bilinen bir fundagiller bitkisidir. Odunsu bir yapıya sahip olan bu bitki ılıman iklimleri sever. Kırmızıdan mora kadar renkli, dolgun ve etli meyveler verir. Tatlımsı ekşi bir lezzeti vardır. Meyveleri temmuz-eylül aylarında hasat edilir. Islah edilmiş yaban mersinlerinin tohumları ile yetiştirilen bitkilerin meyveleri daha tatlı olur.

YABAN MERSİNİN FAYDALARI

-Yaban mersini hafızayı güçlendirir

-Tansiyonu dengelemeye katkıda bulunur

-Kanserle savaşmaya yardımcı olur

-Kan şekerini ayarlar

-Yaban mersini kalp sağlığını destekler

-Göz sağlığı için yaban mersini önerilir

-Sindirim sistemini iyileştirir

-Yaban mersini bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

-Cilt sağlığına faydalıdır

-Kemik sağlığını geliştirir

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YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Yaban mersinini taze olarak mevsiminde yiyebilirsiniz. Kan şekerinizi dengede tutmak için yoğurt, süt, kefir veya kuruyemiş gibi bir eşlikçi ile birlikte yemeniz daha iyidir. Yaban mersininden reçel ve marmelat yaparak kahvaltılarda sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunabilirsiniz. Kurutarak ya da dondurarak yıl boyu tüketebilirsiniz. Kurutulmuş yaban mersinini diğer kurutulmuş meyveler gibi yiyebilirsiniz. Örneğin yaban mersini kurusunu fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarla karıştırarak atıştırabilirsiniz. Kurutulmuş yaban mersinlerinin bir başka tüketim şekli de çayını demlemektir. Sıcak yaz günlerinde ise kompostosunu yaparak soğuk içebilir ve hem sağlığınıza hem de serinliğinize katkı sağlayabilirsiniz.

YABAN MERSİNİ NEREDE YETİŞİR?

Bu bitki ılıman, nemli ve yüksek yerlerde iyi gelişir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde doğal olarak yetişir. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Sinop’un yüksek bölgelerinde yaban mersini bulunur. Asitli topraklarda kolayca büyüyen yaban mersininin Karadeniz Bölgesi’nin yüksek yerlerinde yetişmesinin sebeplerinden biri de toprakların asitli olmasıdır.

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