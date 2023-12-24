Onun eksikliği kısır bırakıyor

Çinko eksikliğini düzenlemelisiniz, aksi takdirde bazı hastalıklara yakalanabilir hatta kısır bile kalabilirsiniz. İşte ayrıntıları...

Çinko sağlık açısından çok önemli. Mineral olan Çinko eksikliği durumunda uzun vadede birçok sağlık sorununun temelini oluşturuyor. Bu nedenle Çinko zengini besinler tüketerek yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor...

İlaç kullanırken de dikkatli olmamız gerekiyor. Zira bazı ilaçlar da Çinko eksikliğine yol açıyor. İşte çinko eksikliği ile ortaya çıkacak hastalıklardan bazıları:

KRONİK HASTALIKLAR

Araştırmalar diyabet, Alzheimer, nörolojik bozukluklar ve damar sertleşmesi gibi durumların çinko eksikliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Kronik hastalıklar risklerini artıran oksidatif stres ve inflamasyonda da artış gözlemlenebiliyor.

DİRENCİ DÜŞÜRÜYOR

Çinko bağışıklık sistemini de düzenliyor. Eksikliğinde vücut güçsüz kalıyor, enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmanıza neden oluyor.

TAT ALMAMA

Çinko eksikliği oluştuğunda, tat almanızda güçleşiyor. Bu duruma 60 yaş üzerindeki kişilerde daha sık rastlanıyor.

DUYMA PROBLEMİ

Bir araştırma sonucu Çinko eksikliğinin duyma yetisinden de azalma yaptığını ortaya çıkardı. Kendilerine çinko desteği verilen kişilerin duyma yetilerinin arttığı gözlemlendi.



SAÇ DÖKÜLMESİ, HALSİZLİK, KISIRLIK...

Vücudunuzda çinko eksikse saçlarınız dökülebilir. Her ne kadar başka nedenleri varsa da çinko eksikliği ilk sırada yer alır. Çinko eksikliğinden dolayı halsizlik, cinsel isteksizlik, kısırlık, hafıza düşüklüğü, cilt yaraları iyileşmesinde gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama gibi diğer rahatsızlıklara yol açar.