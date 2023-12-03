Damat bey düğün öncesi iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Alina Boz bakalım bu işe ne diyecek?

Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen'in düğünündeki her detay ise sosyal medyada konuşuldu.

Düğün öncesinde ise hem kız tarafından hem de erkek tarafından hazırlık anlarını sosyal medyada paylaşılırken Umut Evirgen'den olay bir poz geldi.

Umut Evirgen'in düğün öncesi hallerini paylaşan yakın arkadaşı Burak Yamantürk damadının iç çamaşırlı hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyanın diline düşen bu poza "Ya donla da fotoğraf atmazsın", "Bu adam neden donla duruyor" yorumları geldi.