Damat bey düğün öncesi iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Alina Boz bakalım bu işe ne diyecek?

Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen 5 aylık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Umut Evirgen düğüne hazırlanırken iç çamaşırlı pozunu paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

Gizem Ertürk
Damat bey düğün öncesi iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Alina Boz bakalım bu işe ne diyecek?

Ünlü oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen'in düğünündeki her detay ise sosyal medyada konuşuldu.

5-aylik-askta-mutlu-son-oyuncu-alina-boz-ile-16590268-7266-m-001.jpg

Düğün öncesinde ise hem kız tarafından hem de erkek tarafından hazırlık anlarını sosyal medyada paylaşılırken Umut Evirgen'den olay bir poz geldi.

640xauto-001.webp

Umut Evirgen'in düğün öncesi hallerini paylaşan yakın arkadaşı Burak Yamantürk damadının iç çamaşırlı hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyanın diline düşen bu poza "Ya donla da fotoğraf atmazsın", "Bu adam neden donla duruyor" yorumları geldi.

İlgili Haberler
Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi. Nikahtan ilk kareler paylaşıldı
Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz Sağlık
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu Yaşam
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu
Rusya asker sayısını artıracak Dünya
Rusya asker sayısını artıracak
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde beklentiler yükseldi Kültür Sanat
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde beklentiler yükseldi
Klima motorundan çıkan yangın korkuttu Gündem
Klima motorundan çıkan yangın korkuttu
Fırında makarna nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Fırında makarna nasıl yapılır?
İşte süper 5 besin Sağlık
İşte süper 5 besin