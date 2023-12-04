Serenay Sarıkaya'dan eski sevgilisi evlenirken imalı paylaşım

İşletmeci Umut Evirgen'le oyuncu Alina Boz, 5 aylık ilişkilerini dün akşam evlilikle taçlandırdı. Umut Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın imalı ''Dünya yanarken ben'' videosu geldi.

Ufuk Cingöz
Serenay Sarıkaya'dan eski sevgilisi evlenirken imalı paylaşım

Magazin dünyasının yeni evli çift kervanına Umut Evirgen veAlina Boz'da katıldı. 5 aydır dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çift dün akşam nikah masasına oturdu. Evirgen'in eski sevgilisi Serenay Sarıkay'dan ise imalı bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu ruj sürdüğü anları "Dünya yanarken ben" notuyla yayınladı.

5-aylik-askta-mutlu-son-oyuncu-alina-boz-ile-16590268-739-m.jpg

MANİDAR ZAMANLAMA

İşletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan bir süre sonra gönlünü güzel oyuncu Alina Boz'a kaptırmıştı. Ünlü çift ilişkilerini evlilikle nihayete erdirdi. Çift yakınları ile düğün töreninin tadını çıkarırken, Sarıkaya'nın o anlarda yaptığı paylaşımı olay oldu.

ekran-goruntusu-2023-12-03-185121.png

"DÜNYA YANARKEN BEN"

Serenay Sarıkaya, kalabalık bir ortamda arkasında insanlar dans ederken aynasını açıp rujunu sürdü.ve ardından öpücük yolladı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü. Ünlü oyuncunun zamanlamasını birçok kişi manidar buldu.

İlgili Haberler
Damat bey düğün öncesi iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Alina Boz bakalım bu işe ne diyecek?
Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi. Nikahtan ilk kareler paylaşıldı
Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta Gündem
Kara para aklayan fenomenleri köşeye sıkıştıracak ekip. 100’den fazla fenomen savcılıkta
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Gündem
Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot Şifalı Bitkiler
Ter temiz yaparak cildi parlatıyor. İşte dikkat çeken o ot
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu Teknoloji
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı