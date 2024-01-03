Damla sakızı kısırlığı önler mi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Damla sakızı kısırlığı önler mi
Damla sakızı pek çok kişi tarafından bilinmez. Bilenler de şifalarını çok iyi bilir. İşte bilmeyenlerin bilmesi gereken Damla sakızı yararları...

Damla sakızının içinde uçucu yağlar ve reçine bulunuyor. Sakız bir ağaçtan elde ediliyor. Özellikle havanın şartlarına göre Mayıs ile Ekim ayları arasında ağacın reçinesinden elde ediliyor. Sıvı halde alınıyor ve kurutuluyor ve damla sakızı haline getiriliyor.

İşte bu aşamadan sonra Damla sakızının yararları ortaya çıkıyor. Peki, o yararları neler? İşte yanıtı..

Uzmanlar Damla sakızının yararlarını özetle şöyle açıklıyor:

Damla sakızı hoş ve güzel bir tada sahip. Reçinesi çam tadını anımsatıyor. Pek çok tatlı ve gıda içinde yer alabiliyor.
Ağız kokusunu gideriyor.
Mide hastalıklarını önlüyor, mideden kaynaklı kokuları ortadan kaldırıyor.
Antiseptik özelliği bulunuyor.
Dişlerin beyaz görünmesini sağlıyor.
Mide bulantısının önüne geçiyor.

Kısırlık tedavisinde destek kuvvet rolü görüyor...


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