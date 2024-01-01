Boğaz ağrılarını hafifletiyor. Öksürüğü kesiyor. Balgamı söküyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Boğaz ağrılarını hafifletiyor. Öksürüğü kesiyor. Balgamı söküyor. İşte o ot
Boğaz ağrılarını hafifleten öksürüğü kesen balgamı söktüren eşek otu dikkatlerden kaçmadı.

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, eşek otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini öğrenmeye devam ediyor.

Boğaz ağrılarını hafifleten öksürüğü kesen balgamı söktüren eşek otu dikkat çekti.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, farenjit, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların boğaz bölgesinde oluşturduğu tahrişin bir sonucu olarak kaşıntı, kuruluk, yutkunma ve konuşurken hissedilen ağrıya denildiği bildirildi.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunu kullanmanın en yaygın yolu, kökünü kaynatıp suyunu içmek olduğu bildirildi.

Ayrıca yaprak ve gövdesi de kaynatılarak öksürüğe karşı kullanılabileceği vurgulandı.

Eşek otu, pek çok sağlık sorununa çare olabilen şifalı bir bitki olduğu ifade edildi.

Ancak her yabani otta olduğu gibi, eşek otunu da kullanırken dikkatli olmak gerektiği tavsiye edildi.

Aşırı tüketimi zararlı olabileceği dile getirildi.

Alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve kronik hastalığı olanlar, eşek otunu kullanmadan önce doktorlarına danışması tavsiye edildi.

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