Özel'in Almancası Alman Cumhurbaşkanını hayran bıraktı. Ali Erbaş'ın Arapça bilmemesi gündemde

Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk kez Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye’deki görüşmelerine devam ediyor.

Türkiye’ye geldikten sonra ilk olarak İmamoğlu ile buluşan Alman Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın Irak ziyareti sonrası yurda dönüşü ile dün Erdoğan ile görüşme gerçekleştirip sonrasında ortak bir baasın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ile görüşmelerini tamamlayan Steinmeier CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Özgür Özel’in yanı sıra, CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

ÖZEL’İN ALMANCASINA HAYRAN KALDI

Basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren ikili görüşme öncesinde ayak üstü bir sohbet gerçekleştirirken ikili arasındaki Almanca diyalog dikkat çekti. Steinmeier Özel'in yanına gelirken o sırada kayıtta olan kameralar Özel’in Almancasını kayda aldı.

Steimeier ile kısa bir Almanca diyalog gerçekleştiren Özel’in Almancası, Steinmeier’i hayran bıraktı. Steinmeir, Özel’in Almancasını duyduktan sonra “Perfect German” (mükemmel Almanca) ifadesini kullandı. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

ALİ ERBAŞ HALEN GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Irak’a 13 yıl sonra resmi bir ziyaret düzenledi. Görüşmeye Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş’ta yer aldı. Ali Erbaş’a yöneltilen kısa bir Arapça soru karşısında muhabirin ne dediğini anlamayan Ali Erbaş tercümandan yardım istedi.

Ali Erbaş’ın Türkiye Diyanet Vakfında yer alan CV’sine göre iyi derece Arapça bildiği belirtilirken kendisine yöneltilen Arapça soruya yanıt verememesi günlerdir en çok konuşulan konular arasında.