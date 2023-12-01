Danilo Zanna yeni yıl planını açıkladı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden biri olan İtalyan şef Danilo Zanna, 2024’e çalışarak gireceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Danilo Zanna yeni yıl planını açıkladı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

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Öğle saatlerinde sahibi olduğu restoranda görüntülenen Danilo Zanna, "Restoran zincirlerine yeni bir halka daha ekledik. Bu süreci bir hayli yoğun tempoda geçirdim. Yeni yıla çalışarak gireceğim için bir planım yok" şeklinde konuştu.

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Şık tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki İtalyan şef, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.


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