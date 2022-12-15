Fas Kralı'ndan Fransa'ya yenilen futbolculara ilginç mesaj

Fas kralı 6. Muhammed, Fransa yenilgisine rağmen milli takımı kutladı ve "Aferin onlara" dedi.

Kral, “Harika bir oyun oynadılar ama şans bizden yana değildi. Turnuvada şampiyonlara karşı durduk, bu muhteşem" dedi.



Kral 6. Muhammed ayrıca Kral Mohamed VI, ulusal bir kahraman haline gelen teknik direktör Walid Regragui'yi "Fas halkını onurlandırdığı" için tebrik etti.

Ayrıca kaptan Romain Saiss ile bir telefonla görüşmeyi yaparak tüm takımı kutladı.