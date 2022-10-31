Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic sessizliğini bozdu

YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, Doğu Demirkol'un Alelade Show isimli programına konuk oldu.
Programdaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Bilic'in alkollü olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada gündem olan Bilic, sessizliğini bozdu.
Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunduğu için yayının 49. dakikasında programdan alındığı ileri sürüldü.
"KORUMALAR TUTTU KOLUMDAN"
Twitter'da hakkındaki "Yayına alkollü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi" yazılı haberi paylaşan fenomen, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.
Danla Bilic, daha önce alkolün etkisindeyken internetten rekor fiyata Tweety kostümü satın almıştı.
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